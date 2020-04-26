خلال أسبوع واحد.. تسيير 30 رحلة استثنائية لإعاد العراقيين العالقين بدول العالم

2020/04/26 | 11:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تسيير 30 رحــلــة اسـتـثـنـائـيـة عـلـى مـتن طــائــرات شـركـة الـخـطـوط الـجـويـة العراقية لإعـادة العراقيين العالقين في دول الخارج خلال الأسبوع الماضي.وقالت مدير إعلام الوزارة فطومة الموسوي، في تصريح صحفي إن “30 رحـلـة جوية لاجـــلاء الــعــراقــيــين الـعـالـقـين فــي اكــثــر من 12 وجـهـة دولــيــة انـطـلـقـت خــلال الأسـبـوع المـاضـي مـن […]

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