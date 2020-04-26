تركيا تقتل شخصين في مواجهات مع أهالي إدلب المعتصمين على الطريق “M4”

2020/04/26 | 11:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل أهالي ريف #إدلب الشرقي اعتصامهم على الطريق الدولي “M4″، في محاولة منهم لمنع مرور الدوريات المشتركة بين #تركيا_وروسيا، التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار.وقامت قوة عسكرية تركية صباح اليوم الأحد، بقتل شخصين…

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