فرنسا تحول القطارات الى مراكز للعناية بمرضى كورونا

2020/04/26 | 11:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إلى تطوير فرنسا للقطارات كوحدات للعناية المركزة، لتقلل الضغط على المستشفيات التي غمرها مرضى الفيروس التاجي.وقال "يانيك جوتوالس"، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى في كولمار، بالقرب من الحدود الألمانية: "لقد أدركنا أن نقل المرضى قد ينقذنا".وسرعان ما أطلقت السلطات الصحية الفرنسية واحدة من أعقد العمليات اللوجستية الطبية في البلاد، وباستخدام خطة تمت صياغتها للرد على هجوم إرهابي واسع النطاق، أرسلوا المئات من المرضى المصابين بأمراض خطيرة من شرق فرنسا وباريس، في قطارات عالية السرعة إلى المستشفيات غير المضغوطة بالوباء.وقال "مايكل روز"، الطبيب المقيم في مستشفى جونز هوبكنز في بالتيمور: "يجب أن نكون مستعدين لجعل هذه الإستراتيجية جزءا من تدابيرنا إذا حدثت زيادة ثانية في الخريف".

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