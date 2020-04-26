الطقس.. أجواء معتدلة مع غائمة جزئياً في هذه المناطق

2020/04/26 | 11:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيئة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى، غائم جزئياً، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً مع فرصة تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم”، مشيراً الى ان “درجات الحرارة في […]

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