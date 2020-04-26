إصابة شابين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في قلقيلية

2020/04/26 | 11:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب شابان فلسطينيان، الاحد، برصاص العدو الصهيوني خلال مواجهات اندلعت في قرية كفر عقب شرق قلقيلية بالضفة الغربية .وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن أعدادا كبيرة من قوات العدو اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شابين أحدهم في الرقبة، والآخر […]

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