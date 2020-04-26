سومو: 12 مليار دولار سنويا تمنح لشركات جوالات التراخيص النفطية

2020/04/26 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشفت شركة تسويق النفط "سومو"، الاحد، عن قيام وزارة النفط بمنح 12 مليار دولار سنويا إلى الشركات النفطية الأجنبية العاملة داخل العراق ككلف تشغيل واستثمار.





وقال معاون مدير شركة سومو، علي نزار، في حديث اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق يمنح شهريا مبلغ مليار دولار للشركات النفطية الأجنبية العاملة داخل العراق ككلف استثمار وتشغيل الحقول النفطية".





وأضاف أن المباحثات جارية مع الشركات النفطية الأجنبية لتخفيض الكلف التشغيلية بنسبة 30٪.





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