بالصور.. فرض الحجر الصحي على 4 موظفين بالقنصلية الإيرانية في أربيل

2020/04/26 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

أعلنت مديرية الصحة في قضاء جومان، التابع لمحافظة أربيل، السبت (26 نيسان 2020)، وضع أربعة من موظفي...





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