2020/04/26 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم
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غادر 9 مصابين بفيروس كورونا في النجف، اليوم الاحد (26 نيسان 2020)، المستشفى بعد اكتسابهم الشفاء ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شفاء 9 مصابين بفيروس كورونا في النجف ومغادرتهم المستشفى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- النجف
غادر 9 مصابين بفيروس كورونا في النجف، اليوم الاحد (26 نيسان 2020)، المستشفى بعد اكتسابهم الشفاء ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شفاء 9 مصابين بفيروس كورونا في النجف ومغادرتهم المستشفى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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