شفاء 9 مصابين بفيروس كورونا في النجف ومغادرتهم المستشفى

2020/04/26 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

غادر 9 مصابين بفيروس كورونا في النجف، اليوم الاحد (26 نيسان 2020)، المستشفى بعد اكتسابهم الشفاء ال...





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