شفاء 9 مصابين بفيروس كورونا في النجف ومغادرتهم المستشفى


شفاء 9 مصابين بفيروس كورونا في النجف ومغادرتهم المستشفى
2020/04/26 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- النجف

غادر 9 مصابين بفيروس كورونا في النجف، اليوم الاحد (26 نيسان 2020)، المستشفى بعد اكتسابهم الشفاء ال...

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