وفد كوردستان يستعرض

2020/04/26 | 11:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وفد حكومة كوردستان زيارته إلى بغداد للفترة من 19 إلى 21 الشهر الجاري والتقى خلالها كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية

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