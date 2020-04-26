العراق يتبنى

2020/04/26 | 11:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتفق كثير من المسؤولين على صعوبة الوضع الاقتصادي للعراق مما يعيد إلى الأذهان الأزمة الخانقة التي عصفت بالبلاد عام 2014 - صورة: فرانس برس

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