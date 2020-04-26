مصرف الرافدين يعلن تفعيل الماستر كارد للدوائر واستلام راتبها الشهري الكترونيا

2020/04/26 | 11:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن تفعيل بطاقات الماستر كارد لعدد من دوائر الدولة واستلام رواتب موظفيها لشهر نيسان لأول مرة عبر البطاقة الإلكترونية .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، ان “مدراء حسابات عدد من الدوائر خاطبوا الإدارة العامة للمصرف من اجل تفعيل بطاقات موظفيهم وصرف رواتبهم الكترونيا وقد اتخذ المصرف الإجراء

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