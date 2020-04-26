روحاني: سنقسم ايران الى ثلاث مناطق لتحديد انتشار كورونا

2020/04/26 | 11:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاحد، أن البلاد ستقسم الى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء طبقا لانتشار فيروس كورونا ومقررات وزارة الصحة، مبينا أنه بناء على ذلك فان المساجد والعتبات المقدسة وصلاة الجمعة ستفتح بناء على هذا التقسيم.وفي جلسة المركز الوطني لمكافحة كورونا اليوم الأحد، قال روحاني إنه “من غير الممكن حاليا تحديد موعد […]

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