الرئيس روحاني: المراكز الدينية ستفتتح في المناطق الأقل خطورة

2020/04/26 | 11:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس حسن روحاني، أن البلاد ستقسم الى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء طبقا لانتشار فيروس كورونا ومقررات وزارة الصحة، وبناء على ذلك فان المساجد والعتبات المقدسة وصلاة الجمعة ستفتح بناء على هذا التقسيم.وفي جلسة المركز الوطني لمكافحة كورونا اليوم الأحد، قال روحاني أن من غير الممكن حاليا تحديد موعد لانتهاء كورونا لعدم التوصل حتى الآن […]

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