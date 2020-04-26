موقع متخصص: العراق سيواجه تعقيدات فنية ومالية كبيرة مع بدء خفض إنتاج النفط

2020/04/26 | 11:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع Iraq Oil Report المتخصص بمتابعة أخبار النفط العراقي، أن العراق سيواجه تعقيدات فنية ومالية كبيرة حينما يبدأ بخفض إنتاج النفط دعما لاتفاق أوبك سحب ما يقرب من 10 ملايين برميل يوميا من السوق لمواجهة انخفاض أسعار النفط الخام.ووفقاً لتقرير اعده الموقع، فإن العراق لن يستطيع تلبية اتفاق التخفيض في حصته إلا من […]

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