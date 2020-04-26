2020/04/26 | 11:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حکومة اونتاریو تطلب المساعدة في دفع ایجارات المنازل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/26 | 11:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

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