أميركا تفجر مفاجأة حول قمر إيران.. الكاميرا بالمقلوب

2020/04/26 | 11:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة فجر قائد القوة الأميركية الفضائية جون دبليو.رايموند، مفاجأة كبيرة تتعلق بالقمر الصناعي الذي أطلقته طهران قبل أيام، قائلا إن القمر لا يمتلك أي تكنولوجيا ولا يشكل أي خطورة، وذلك بسبب الكاميرا المركبة على الصاروخ فهي من نوع ويب عادي جدا وتم تركيبها بالمقلوب.و أعلن رايموند عبر حسابه في تويتر قائلا: "تستمر قيادة القضاء تعقب الأهداف التي حملها الصاروخ الإيراني، مشيرا إلى قول إيران إن لديها قدرات تصويرية، في الواقع الكاميرا المركبة هي كاميرا ويب ومن غير المحتمل أن توفر أي معلومات استخباراتية.يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني كان أعلن الأربعاء الماضي، عن إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح.وقال إنه تم إطلاق أول قمر صناعي عسكري إيراني "نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار القمر في المدار على مسافة 425 كلم من سطح الأرض.وأضاف الحرس الثوري أن إطلاق الصاروخ الحامل تم بنجاح من الصحراء وسط إيران، معتبرا ذلك "إنجازا كبيرا وتطورا حديثا في المجال الصاروخي الإيراني".وكانت وزارة الدفاع الإيرانية قد أعلنت في فبراير،شباط الماضي عن فشل عملية إطلاق قمر "ظفر" الصناعي محلي الصنع وعدم تمكنه من الوصول إلى المدار المطلوب حول الأرض.

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