قوات الاحتلال تقتحم سلوان وتعتقل طفلين من بيت حنينا بالقدس

2020/04/26 | 11:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، حي أبو تايه ببلدة سلوان، في القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت عشوائيا تجاه المواطنين.وأفادت مصادر مقدسية، أن جنود العدو داهموا منازل لعائلة أبو تايه، وأجروا عمليات تفتيش داخلها.كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلين من بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، في وقت أوقفت فيه بعض المصلين منهم المبعد […]

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