هل انتهت جائحة كورونا في لبنان؟

2020/04/26 | 12:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن على الدراسات التي تشير الى انتهاء جائحة كورونا في لبنان.وغرد الوزير اللبناني حسن على “تويتر” بالقول أن “بعض الدراسات الجامعية تشير إلى انتهاء جائحة كورونا في لبنان”، لافتاً إلى أن هذه “دراسات بيانية غير دقيقة وليست مرجعية”.وفي السياق، أضاف حسن “نسلك الطريق الصحيح المنضبط بدقة وحذر شديدين؛ نلتزم […]

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