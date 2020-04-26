الدفاع والتربية تشعلان صراعا سنيا ينتهي باعلان تحالف جديد ضد الحلبوسي

2020/04/26 | 12:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر سياسي مطلع، الأحد، عن استمرار المباحثات السياسية بين القوى السنية من اجل اعلان تحالف “نواب المناطق المحررة” خلال الساعات المقبلة لمواجهة تحالف القوى العراقية، مبينا ان التحالف الجديد يسعى للحصول على وزارتي التربية والدفاع في الحكومة المقبلة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “المباحثات السياسية مستمرة من اجل اقناع اكبر عدد من النواب بالانضمام […]

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