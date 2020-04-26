رقم قياسي لعدد الوفيات في الولايات المتحدة: نحو 2.5 ألف خلال 24 ساعة

2020/04/26 | 12:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أظهرت بيانات إحصائية أن الولايات المتحدة شهدت خلال اليوم الأخير نحو 2.5 ألف وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وأفادت وكالة “فرانس برس” اليوم الأحد، استنادا إلى بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الوباء، بأن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفعت خلال هذه […]

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