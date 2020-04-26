امريكا تصف الكاظمي بـ

2020/04/26 | 12:08 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أنالعراقالذي يعاني منذ عقود من الحروب والعقوبات الاقتصادية والفساد المحلي، يواجه أسوأ أزماته منذ سيطرة داعش الإرهابي على الموصل في 2014 حتى تم القضاء عليه.

وأشارت إلى أن مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء المكلّف، سيواجه مجموعة واسعة من التحديات في البلاد، ونجاحه مهم للولا...

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