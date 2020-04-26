2020/04/26 | 12:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادنفى نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الاحد، وجود قرار بتخفيض رواتب الموظفين، فيما أشار إلى أن أسعار النفط ستتحسن الشهر المقبل بعد تنفيذ اتفاق أوبك + الجديد.وقال الغضبان، إن “رواتب الموظفين مؤمنة لشهر نيسان وليس هناك قرار بتخفيضها”، مشيرا إلى أن “إيرادات العراق هبطت ٥٠٪ بسبب انهيار أسعار النفط”.وأضاف، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: رواتب الموظفين مؤمنة لشهر نيسان وليس هناك قرار بتخفيضها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: رواتب الموظفين مؤمنة لشهر نيسان وليس هناك قرار بتخفيضها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).