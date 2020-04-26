خبير يقدم حلولاً لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد

2020/04/26 | 12:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، الأحد، إلى تفعيل المفاصل الاقتصادية التي أهملت بعد عام 2003″.وقال العطار في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “من أجل تلافي أضرار الأزمة النفطية العالمية وأزمة فيروس كورونا المستجد على اقتصاد البلاد يجب إعادة العمل بالمفاصل المهمة من الاقتصاد العراقي”.وأشار العطار إلى أن “القطاعين الزراعي […]

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