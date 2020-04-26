عضو بالأمن النيابية يوضح بشأن إعلان أمريكا إرسال قوات إضافية الى العراق خلال الصيف

2020/04/26 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

علق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، الاحد (26 نيسان 2020)، على قرار عزم وزارة الدفاع الأمريكية ارسال قوات عسكرية إلى العراق في الصيف ضمن خطة استبدال الوحدات العسكرية.

وقال الزيادي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "خطة استبدال الوحدات العسكرية للقواعد الامريكية، امر طبيعي ويجرى كل عام"، مبيناً أن "استبدال القوات الامريكية سيكون للقواعد التي لم يتم الانسحاب منها ولازالت تحت الجدول الزمني للانسحاب".

وأضاف، أن "استبدال القوات الامريكية لا يعني إرسال قطعات جديدة"، لافتاً إلى أن "نظام استبدال العناصر هو نظام معروف عند الجيش الامريكي".

وأشار الزيادي إلى أن "القوات الامريكية المتواجدة في العراق باتت محصورة في ثلاث قواعد، جزء قليل منها في قاعدة التاجي، والجزء الأخر في قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار وقاعدة الحرير في اربيل ".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية، أعلنت، أمس البست، عزمها إرسال جنود إلى العراق وأفغانستان في الصيف ضمن خطة استبدال الوحدات العسكرية الموجودة هناك.

وقالت الوزارة في بيان إن "الفريق القتالي التابع للواء الثاني من الفرقة 82 المحمولة جواً المتمركزة في فورت براغ بولاية نورث كارولينا سيتوجه إلى العراق، بداية الصيف".

على ذلك أكد قائد الفرقة القتالية الثانية الكولونيل جايسون كورل، إن "جنود المظلات سيعملون جنباً إلى جنب مع التحالف الدولي لدعم عملية العزم المتأصل وبحسب مصادر عسكرية امريكية فإن مدة نشر القوات في الشرق الأوسط ستتراوح بين ستة أشهر و13 شهراً".

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وقال المياحي في بيان تلقته

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