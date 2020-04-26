إيفرتون غاضب من أحد لاعبيه بعد حفلة منزلية بصحبة فتيات

2020/04/26 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

عبرت إدارة نادى إيفرتون الإنجليزى عن غضبها الشديد من تصرفات مويس كين، مهاجم الفريق، عقب نشره مقاط...





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