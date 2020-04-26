محافظ واسط يعلن تهيئة 30 ألف قطعة أرض لتوزيعها في عموم المحافظة

2020/04/26 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-واسط

أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، الأحد (26 نيسان 2020)، تهيئة 30 ألف قطعة أرض لتوزيعها في ع...





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