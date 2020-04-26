عودة جزئية عن إجراءات العزل العام في عدة دول 

2020/04/26 | 12:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي تسجيل اكثر من 3000 اصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات في هذه الدول الى اكثر من 42 ألفا و500....

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