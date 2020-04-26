إقليم كوردستان يعلن حجم المبلغ المصروف لمحاربة كورونا

2020/04/26 | 12:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُخضع إقليم كوردستان كل مواطنيه القادمين من دول العالم للفحوصات المختبرية والحجر الصحي لمدة 14 يوماً

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