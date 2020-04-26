السيدة ليليث - سعود سالم

2020/04/26 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أسطورة التكوين في التراث الإسلامي٤-;- - السيدة ليليثمن التابث اليوم وبعد عدة قرون من الدراسات المقارنة، بأن أغلب إن لم يكن كل أساسيات قصة التكوين في الديانات "السماوية" ترجع إلى ميثولوجيا حضارة ما بين النهرين.



إبتداء من فكرة تكوين العالم بداية من الماء، ثم خلق بقية الكون، ثم كيفية خلق الإنسان من الطين والشجرة المقدسة أو شجرة الخلود إلى قصة عقاب الآلهة للبشرية بواسطة الطوفان.



وقد تطو ......





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