وزارة الكهرباء: يجب توافر 6 شروط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة

2020/04/26 | 12:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حدد الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي،الاحد، 6 عوامل يجب توافرها لكي يتمكن العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

وأضاف العبادي، في تصريحات تليفزيونية، أن الكهرباء تحتاج وزارة مكتملة الصلاحيات، وتعاقدات عالمية، وشراكة مع القطاع الخاص، وسقوف زمنية من 3-4 سنوات، وضمان خطة وقودية تستلزم تأهيل حقول وشبكة أنابيب الغاز، وظروف مواتية ومناسبة؛ للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

وأوضح العبادي، أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار ماضية لكن الجائحة العالمية أثرت كثيرا.

وتابع: "نجحت الوزارة في عام 2019 نجاح غير مسبوق، وساعين إلى تكميل نجاحنا في عام 2020".

ولفت الناطق الرسمي للوزارة، إلى أن تداعيات الوضع الاقتصادي والصحي ونزول أسعار النفط وعدم إقرار موازنه عامة للدولة جعل الكهرباء تقوم بمراجعة شاملة لجميع خططها ومشاريعها، وإعادة دراستها على ضوء الوضع الراهن.

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