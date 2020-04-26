بغداد تفصح عن حجم صادرات النفط العراقي لشرق اسيا

2020/04/26 | 12:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد مظهر محمد صالح، يوم الاحد، عن حجم صادرات النفط العراقي إلى دول شرق اسيا.

وقال صالح لـشفق نيوز، إن "الاقتصاد العالم سيتحسن بعد انتهاء أزمة كورونا في شرق أسيا، خصوصا أن جمهورية الصين تعتبر اكبر مستورد للنفط الخام في العالم".

وأضاف أن "صادرات النفط العراقي 80% منها تذهب إلى الصين والهند ودول شرق أسيا، فيما تذهب 20% من الصادرات المتبقية إلى دول أوروبا وأمريكا ودول أخرى"، مؤكدا أن "الصين تستورد ما يقارب 22 % من صادرات النفط العراقي".

وبشان استيراد الصين والهند من النفط العالمي، اوضح صالح، أن "الصين تستورد يوميا 10 ملايين برميل يوميا، بالإضافة إلى الهند هي الأخرى تستورد 5 ملايين برميل يوميا".

وتسعى الحكومة العراقية الى تعزيز الامن الغذائي وتعظيم الموارد الاقتصادية في البلاد في ظل الانخفاض الحاد لاسعار النفط الخام في الاسواق العالمية .

ويصنف اقتصاد العراق على ان اقتصاده ريعي اذ يعتمد بنسبة تفوق 90% من وارداته على ما يصدره من نفط وغاز وسبق ان حذر اقتصاديون من اتباع هذه السياسية غير ان الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد بعد عام 2003 لم تتمكن من حلول مناسبة لتعدد الموارد.

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