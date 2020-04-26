2020/04/26 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفذ الحشد الشعبي، عملية تفتيش في عدة مناطق في صحراء الانبار لملاحقة خلايا داعش الارهابي.وقال بيان للحشد، ان “قوة من لواء عامرية الصمود في الحشد ، بالاشتراك مع لواء مغاوير عمليات الانبار ، شرعت بتفتيش مناطق بصحراء الانبار ” ، مشيرا الى :” ان العملية شملت مناطق غرب بحيرة الرزازة ومنطقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يفتش مناطق في صحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يفتش مناطق في صحراء الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).