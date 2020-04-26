محافظ واسط يعلن استكمال فرز وتوزيع ٣٠ الف قطعة ارض سكنية

2020/04/26 | 12:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاحد، استكمال فرز وتوزيع 30 الف قطعة ارض سكنية، فيما بحث شمول كافة شرائح المجتمع الواسطي بقطع الأراضي.وذكر المكتب الاعلامي للمياحي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن الاخير "عقد اليوم، اجتماعا مع لجنة السكن في المحافظة، لبحث شمول كافة شرائح المجتمع الواسطي بقطع الأراضي السكنية".وأشار المياحي إلى "أهمية القضاء على أزمة السكن عبر خطط عديدة منها الإستثمار السكني والاستثمار بالبنى التحتية"، مؤكدا انه "سنقدم كافة التسهيلات للمستثمرين في قطاع الإسكان لما يمثله هذا الامر من أولوية".ولفت المياحي إلى أن "هناك أكثر من ثلاثون ألف قطعة أرض سكنية جرى تهيئتها للتوزيع في عموم المحافظة، ولا زالت الملاكات البلدية تبذل جهودا كبيرة لاستكمال إجراءات الفرز والاستملاك".واعرب محافظ واسط عن امله بأن "نصل لأكثر من 75 ألف قطعة أرض لشمول جميع المستحقين، خصوصا لدينا ما يكفي من المساحات والمواقع المميزة لفرزها وشمول جميع المواطنين بقطع الأراضي السكنية".

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