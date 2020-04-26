المرجع النجفي: يجب الالتزام بنصائح الأطباء لحفظ انفسنا وعوائلنا

2020/04/26 | 12:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا المرجع الديني الشيخ بشير حسين النجفي، الاحد، الى الالتزام بنصائح الأطباء فيما يتعلق بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، فيما اعرب عن شكره وتقديره للأجهزة الأمنية والكوادر الطبية.وقال النجفي في كلمة متلفزة بثها مكتبه الإعلامي بمناسبة شهر رمضان واطلعت عليها /المعلومة/، إنه “يجب الالتزام بنصائح الأطباء لحفظ انفسنا وعوائلنا من هذا الوباء”، مقدما شكره […]

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