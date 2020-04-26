خلية الازمة في ديالى تضيف الخميس مع الجمعة والسبت بالحظر الشامل

2020/04/26 | 13:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة في محافظة ديالى، اليوم الاحد، اضافة يوم الخميس للايام المشمولة بالحظر الوقائي الشامل في المحافظة.وقالت الخلية في بيان، تلقته وكالة صدى، انها “قرر اضافة يوم الخميس مع الجمعة والسبت بالحظر الشامل”.يذكر ان خلية الازمة في محافظة ديالى قررت في وقت سابق ان يكون الحظر الوقائي شامل في المحافظة يومي الجمعة

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