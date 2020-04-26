سوق السعودية تقفز قرب 6800 نقطة.. وسهم أرامكو يرتفع 3%

2020/04/26 | 13:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تفاعلت سوق الأسهم السعودية بقوة مع إقرار الحكومة إجراءات جديدة تهدف للتخفيف عن المواطنين والمقيمين، من الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.وحقق مؤشر سوق الأسهم السعودية مكاسب قوية بنسبة 2.67%، حيث أضاف المؤشر 176 نقطة، بتداولات اقتربت من ملياري ريال حتى الساعة 11:10 بتوقيت السعودية.وتقرر في هذا الإطار رفع منع التجول […]

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