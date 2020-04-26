نصائح من منظمة الصحة العالمية بشأن غسل ملابس المصابين بكورونا

2020/04/26 | 13:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وجهت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح إلى العائلات، تتعلق بكيفية غسل ملابس أي شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل البيت.وأكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة غسل ملابس الشخص المصاب بفيروس كورونا، وكذلك مناشفه وأغطية سريره بشكل منفصل عن بقية ملابس الأشخاص الآخرين في المنزل.وأوصت المنظمة في […]

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