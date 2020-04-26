تقرير بريطاني: بغداد ودمشق تقاتلان على سيطرتهما السيادية ضد اميركا

2020/04/26 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لموقع اراب ويكلي، الاحد، انه في الوقت الذي فيه كلا من بغداد ودمشق في نفس الهدف الاستراتيجي المتمثل في إعادة تأكيد سيطرتهما السيادية على حدود كل منهما يبقى الانتشارالامريكي شرق الفرات محط اهتمام في الوقت الذي تتزايد فيه اعداد القوات الامريكية المنتشرة على المثلث الحدودي العراقي السوري الاردني في قاعدة […]

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