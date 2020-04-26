الوفد الكردي بعد عودته للإقليم: ضغوط تمارس لإفشال التفاهمات السابقة بين بغداد وكردستان

2020/04/26 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

أكد الوفد الكردي المفاوض مع بغداد، الأحد (26 نيسان 2020)، وجود ضغوط تمارس لإفشال التفاهمات السابق...





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