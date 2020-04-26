بطل العالم الروسى حبيب نور محمدوف مهدد بكورونا بسبب والده

2020/04/26 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل إعلام روسية بنقل والد بطل العالم للفنون القتالية المختلطة الروسي، حبيب نور محمدوف، اليوم الأحد، إلى إحدى مستشفيات مدينة محج قلعة بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي حاد، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، وتم خضوع والد البطل الروسي حبيب نور محمدوف للفحص للكشف عن مدى إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي ستظهر نتيجته في القريب العاجل.

وقال المعلق الرياضي الروسي رمضان ربادانوف، المقرب من عائلة البطل الروسي حبيب نور محمدوف، إن: "والد البطل الروسي، عبد المنعم نور محمدوف، شعر بتوعك صحي منذ أيام قليلة لكنه استمر بالتدريب ولم يطلب المعالجة".

وأضاف ربادانوف، في تصريحات نقلها موقع "تسارجراد" الروسي، أن:" والد حبيب محمدوف تدهورت صحته اليوم، وقرر إدخاله إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات اللازمة ومنها فحص الكشف عن فيروس كورونا".

بغداد اليوم/ متابعة

يحلم نادي ليفربول، بعودة الدوري الانجليزي الممتاز من جديد، آملا في تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، بعد توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.





ويتصدر ليفربول الترتيب قبل التوقف بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي ويحتاج ا

بغداد اليوم/ متابعة

عبرت إدارة نادى إيفرتون الإنجليزى عن غضبها الشديد من تصرفات مويس كين، مهاجم الفريق، عقب نشره مقاطع فيديو على "سناب شات" خلال استضافته لحفلة داخل منزله مع مجموعة من أصدقائه.

وكان نادى إيفرتون الإنجليزى أعلن في آب ال

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، السبت، أن وزارة المالية ستشرع الأسبوع الحالي بإجراءات فتح حسابات الاتحادات الرياضية ومن ثم تحويل المبالغ لإطلاق رواتب ومنح الاتحادات الرياضية لعام 2020.

وقال مدير عام الدائرة القانونية والإدارية

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