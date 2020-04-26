الكتل الشيعية تمهل نفسها 48 ساعة للبحث عن توافق بشأن حكومة الكاظمي

2020/04/26 | 13:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس كتلة إرادة النائب حسين عرب، الاحد، عن منح الكتل الشيعية لنفسها مهلة 48 ساعة للبحث عن توافق بخصوص حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وقال عرب في تصريح أوردته صحيفة “العربي الجديد” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الكتل الشيعية تريد الآن أن تتوافق فيما بينها خلال مهلة 48 ساعة لطرح مرشحين جدد للوزارات […]

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