الدفاع المدني يعلن عن خطة من ثلاثة محاور للحد من حرائق الحنطة والشعير

2020/04/26 | 13:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن اطلاق خطة من ثلاثة محاور للحفاظ على محصولي الحنطة والشعير من الحرائق، مؤكدة إشراك فرق الدفاع من الوسط والجنوب ضمن مديريات دفاع الموصل وصلاح الدين وكركوك.وقال مدير الإعلام العقيد جودت عبد الرحمن، إن “المحور الأول استباقي توعوي يتمثل بارشادات الدفاع المدني عن كيفية استخدام المطافئ […]

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