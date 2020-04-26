محافظ واسط يعلن تهيئة 30 ألف قطعة أرض لتوزيعها

2020/04/26 | 13:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محافظ واسط، جميل المياحي، الاحد، عن استكمال إجراءات فرز وتوزيع 30 الف قطعة أرض سكنية.وقال المياحي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه: “نؤكد على أهمية القضاء على أزمة السكن عبر خطط عديدة منها الاستثمار السكني والبنى التحتية، وسنقدم كافة التسهيلات للمستثمرين في قطاع الإسكان لما يمثله هذا الامر من أولوية”.وأضاف أن […]

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