ديالى تعلن 3 ايام من الاسبوع حظر تجوال تام

2020/04/26 | 13:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ ديالى الاستاذ مثنى التميمي اضافة يوم الخميس من كل اسبوع ضمن الايام المشمولة بحظر التجوال الشامل وتكون الايام المشمولة هي "الخميس-الجمعة-السبت" .

واكد التميمي في بيان ورد لشفق نيوز، على ضرورة الالتزام بمقررات خلية الأزمة بشأن فيروس (كورونا) وتنفيذها لتجنيب المواطنين من الإصابة بالفيروس.

واعلن محافظ ديالى الاستاذ مثنى التميمي الاسبوع الماضي العودة التدريجية الى حركة الحياة اليومية في مناطق المحافظة، بعد فتح الطرق المغلقة مع الالتزام بقرارات خلية الازمة.

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