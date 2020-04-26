كردستان تعلن صرف 17 مليار دينار لمكافحة كورونا و اجلاء 642 مواطنا الى الاقليم

2020/04/26 | 13:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل اعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كردستان ديندار زيباري، اليوم الاحد عن صرف 17 مليار دينار لمكافحة كورونا في الاقليم، مشيرا الى اجلاء اكثر من 600 مواطن من عدة بلدان واعادتهم الى الاقليم.وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان قرابة 17 مليار دينار تم صرفها لمكافحة فيروس كورونا في اقليم كردستان من قبل المنظمات الدولية والحكومة العراقية وحكومة الاقليم التي تحملت العبء لجزء الاكبر من ذلك المبلغ.واشار الى انه بتوجيه من رئيس حكومة الاقليم تم اجلاء المئات من المواطنين من البلدان الاخرى، مشيرا الى انه تم اجلاء 642 مواطنا الى الاقليم من الهند والسعودية والاردن والمانيا وبريطانيا.فيما أعلن مدير صحة محافظة حلبجة ازاد مصطفى اليوم الاحد عن تماثل اخر مصابين بالفيروس للشفاء التام ومغادرتهما المستشفى.وقال مصطفى في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائممقام المحافظة نوشخة ناصح، انه بعد تماثل المصابين للشفاء سندخل مرحلة جديدة تتمثل بتعزيز تدابير الوقاية.واضاف ان التدابير الوقائية المتخذة من قبل وزارة الصحة في اقليم كردستان كانت قوية وهي من العوامل الرئيسية التي عززت مكافحة الفيروس.وتابع مصطفى بالقول ان صحة حلبجة اتخذت الاستعدادات اللازمة في حال ظهور الفيروس مرة اخرى بالمحافظة من خلال تخصيص مستشفى لعلاج المصابين

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