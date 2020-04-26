ديالى تلحق الخميس بايام الحظر الشامل

2020/04/26 | 13:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى قررت خلية الازمة في محافظة ديالى، شمول يوم الخميس ضمن أجراءات الحظر الشامل .وقالت الخلية في بيان اليوم أنها قررت شمول يوم الخميس ضمن ايام الحظر الشامل الاسبوعية التي كانت مقررة ليومي الجمعة والسبت .وسجلت ديالى 18 أصابة مؤكدة تماثل منها 15 حالة للشفاء و 3 حالات توفيت كانت لكبار سن يعانون من امراض مزمنة .

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