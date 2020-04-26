2020/04/26 | 13:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة فرضت 80 دولة وإقليما جمركيا حتى الآن حظرا أو قيودا على الصادرات نتيجة لوباء فيروس كورونا، وفقا لتقرير حديث صادر عن أمانة منظمة التجارة العالمية.ويوجه التقرير – الذي استند إلى معلومات من مصادر رسمية ومنافذ إخبارية – إلى الافتقار الحالي إلى الشفافية على الصعيد المتعدد الأطراف والمخاطر الطويلة الأجل التي تشكلها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة التجارة: 80 دولة وإقليم تضع قيودا على الصادرات و4 إجراءات لازمة لتحسين الشفافية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة التجارة: 80 دولة وإقليم تضع قيودا على الصادرات و4 إجراءات لازمة لتحسين الشفافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).