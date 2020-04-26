مستشار كوري جنوبي: كيم جونغ أون على قيد الحياة وفي وضع جيد

2020/04/26 | 13:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تشونغ إن مون، مستشار رئيس كوريا الجنوبية للسياسة الخارجية، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون “على قيد الحياة وفي وضع جيد”.وأكد المستشار أن “موقف حكومتنا في هذا الشأن ثابت، كيم جونغ أون على قيد الحياة وهو في وضع جيد.لقد كان مقيما في منطقة وونسان منذ 13 أبريل.ولم يتم رصد أي […]

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