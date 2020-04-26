صناع مسلسل سوق الحرير يقعون في خطأ فاضح بأول مشهد

2020/04/26 | 13:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..مع أول أيام شهر رمضانالكريم، انطلق السباق بين مسلسلات رمضان وأحد أبرز الأعمال هذا العام مسلسل سوق الحرير حيث يضم مجموعة مميزة من نجوم الدراما السورية.وخلال المشهد الأول من مسلسل سوق الحرير وقع طاقم العمل في خطأ كبير، حيث يبدأ المسلسل بمشهد عام كبير لأحد حارات الشام القديمة مع كتابة على جانب الشاشة دمشق […]

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