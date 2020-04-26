الشباب والرياضة: وزارة المالية أعلمتنا بفتح حسابات للاتحادات الرياضية الأسبوع الجاري

2020/04/26 | 13:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، أن وزارة المالية ستشرع الأسبوع الجاري بإجراءات فتح حسابات الاتحادات الرياضية ومن ثم تحويل المبالغ لإطلاق الرواتب والمنح لعام 2020.وقال مدير عام الدائرة القانونية والإدارية والمالية شاكر محمد، في بيان تلقته وكالة صدى، إن “الوزارة أرسلت عدة كتب إلى وزارة المالية منذ شهر كانون الثاني 2020، من اجل

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